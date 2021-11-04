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بعد تحصين 70%.. “الصحة” توضح أرقام قياسية في تسريع وتيرة التطعيم بالمملكة

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بعد تحصين 70%.. “الصحة” توضح أرقام قياسية في تسريع وتيرة التطعيم بالمملكة

بعد تحصين 70%.. “الصحة” توضح أرقام قياسية في تسريع وتيرة التطعيم بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1060403

كشفت وزارة الصحة عن آخر إحصائية بأعداد اللقاحات التي تم الحصول عليها وذلك عقب وصول المجتمع  إلى  70% من التحصين بجرعتين.

وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي الجرعات حتى صباح اليوم الخميس 46,192,959 جرعة، من بينها 24,265,802 جرعة أولى، و21,660,551 جرعة ثانية، و266,606 جرعات منشطة.

 

وأوضحت أنه تم تقديم أكثر من 6 ملايين جرعة في 49 يوماً،  ففي بداية الشهر الجاري وتحديداً في) 2 نوفمبر  كان إجمالي الجرعات  أكثر من 46 مليون جرعة، فيما أعلنت في 21 أكتوبر الماضي وصول إجمالي الجرعات إلى أكثر من 45 مليون جرعة، ما يعني تقديم أكثر من مليون جرعة خلال 12 يوما.

وفي 12 أكتوبر الماضي وصل إجمالي اللقاحات المعطاة إلى أكثر من 44 مليون جرعة، أي أنه تم تقديم مليون جرعة في 9 أيام، في حين شهد يوم 7 أكتوبر وصول إجمالي الجرعات إلى أكثر من 43 مليون جرعة، ما يؤكد التطعيم بمليون جرعة خلال 5 أيام.

 

 

 

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