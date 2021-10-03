مشاجرة دامية بين راكبين على متن طائرة متجهة إلى لوس أنجلوس (فيديو)

محررو المناطق

وقعت مشاجرة دامية بين راكبين على متن طائرة متجهة إلى لوس أنجلوس قبل الإقلاع من جورجيا، وذلك بسبب قيام أحدهما بوضع شيئًا في جيب ظهر مقعد الآخر.

وأظهر الفيديو الذي نشرته “الديلي ميل البريطانية”، لحظة الاعتداء والضرب اللذان وقعا بين أحد الراكبين قبل أن تتدخل المضيفات الركاب الآخرون ويفصلونهما، حيث ألكم أحدهما الأخر مما أدي إلى إصابته بنزيف في عينه اليسرى.

وكانت قد كشف الشرطة هويتة الشخصين قائلة: إن كورتيس موريس كلايتون، 30 عاما، من ساوث كارولينا، اعتقل في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي بأتلانتا بعدما بدأ مشاجرة مع الألماني مونتيز، 43 عاما.