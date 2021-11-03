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وسيط جنوب السودان: “البرهان” وافق على إطلاق سراح بعض المعتقلين

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وسيط جنوب السودان: “البرهان” وافق على إطلاق سراح بعض المعتقلين

وسيط جنوب السودان: “البرهان” وافق على إطلاق سراح بعض المعتقلين
Sudan's top army general Abdel Fattah al-Burhan holds a press conference at the General Command of the Armed Forces in Khartoum on October 26, 2021. - Angry Sudanese stood their ground in street protests against a coup, as international condemnation of the military's takeover poured in ahead of a UN Security Council meeting. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP)
http://almnatiq.net/?p=1060431
محررو المناطق

أكد توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان، أن تم التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه اليوم، لافتًا إلى أن “البرهان” وافق على إطلاق سراح بعض المعتقلين، جاء ذلك وفق لما ذكرته قناة “العربية”.

وفي وقت سابق، كان قد كشف توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان عن احتمالية عقد لقاء جامع اليوم يجمع رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح.

 

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