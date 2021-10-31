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صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي جوازات المحافظة

صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي جوازات المحافظة

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صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي جوازات المحافظة

صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي جوازات المحافظة
http://almnatiq.net/?p=1060436
المناطق- واس:

نظمت صحة حفر الباطن بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات محافظة حفر الباطن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ويتقدمهم مدير الإدارة العامة بجوازات حفر الباطن العميد عبدالرحمن بن صالح المفضي لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية ومنسوبي ومنسوبات ومراجعي الجوازات.

كما قدمت الفرق الصحية الإرشادات التوعوية بأهمية التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية وذلك من خلال أخذ اللقاح، إضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.

وتحرص صحة حفر الباطن إتاحة التطعيم في كافة المراكز الصحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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