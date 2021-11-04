احدث الأخبار

45 إصابة جديدة وحالة وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 لحصد ملايين المشاهدات.. مغامر أمريكي يقفزة من حافة منطاد هواء على ارتفاع 6 آلاف قدم (فيديو) 
أبرز المواد
 أمير الكويت يتسلم التقرير الأول للجنة الضوابط والشروط للعفو عن المحكومين
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي بجازان
منطقة جازان
 أبرزها الحماية من السرطان.. 5 فوائد صحية لتناول الجزر
أبرز المواد
 اتحاد الكرة الآسيوي يسمح بزيادة اللاعبين بالقائمة الأولية إلى 35 لاعباً
أبرز المواد
 بينها مدينة سعودية.. قائمة بالمدن المهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية
محليات
 أردوغان يمشي بصعوبة خلال حضوره إحدى المناسبات.. والرئاسة تُعلق (فيديو)
أبرز المواد
 أمانة جدة تنجز 65% من مشروع تصريف الأمطار بالأصالة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية بيشة تُكثف أعمال معالجة مظاهر التشوهات البصرية
منطقة عسير
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية في مقر الإمارة بجدة
منطقة مكة المكرمة
 “النقل” تُحدد موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على مركبات الأجرة
أبرز المواد
45 إصابة جديدة وحالة وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

45 إصابة جديدة وحالة وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد
لحصد ملايين المشاهدات.. مغامر أمريكي يقفزة من حافة منطاد هواء على ارتفاع 6 آلاف قدم (فيديو) 

لحصد ملايين المشاهدات.. مغامر أمريكي يقفزة من حافة منطاد هواء على ارتفاع 6 آلاف قدم (فيديو) 

أبرز المواد
أمير الكويت يتسلم التقرير الأول للجنة الضوابط والشروط للعفو عن المحكومين

أمير الكويت يتسلم التقرير الأول للجنة الضوابط والشروط للعفو عن المحكومين

أبرز المواد
أمير منطقة جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي بجازان

أمير منطقة جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي بجازان

منطقة جازان

45 إصابة جديدة وحالة وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

45 إصابة جديدة وحالة وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1060437
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس الموافق 4/11/2021، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 32 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,722، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548،805، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،800 حالة.

 

 

 

روابط ذات صلة

بعد تحصين 70%.. “الصحة” توضح أرقام قياسية في تسريع وتيرة التطعيم بالمملكة

بعد تحصين 70%.. “الصحة” توضح أرقام قياسية في تسريع وتيرة التطعيم بالمملكة
“تجمع صحي” الشرقية ينفذ أكثر من 5 آلاف زيارة منزلية إلى المرضى

“تجمع صحي” الشرقية ينفذ أكثر من 5 آلاف زيارة منزلية إلى المرضى
نسبة التعافي بالمملكة تصل لـ98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

نسبة التعافي بالمملكة تصل لـ98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*