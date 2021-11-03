أبرزها الحماية من السرطان.. 5 فوائد صحية لتناول الجزر

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن فوائد عديدة لتناول الجزر ، إلى جانب فائدة تقوية النظر.

و يُنصح خبراء التغذية والأطباء بإدراجه في النظام الغذائي اليومي خاصة في موسم البرد، ومن أهم الفوائد التي يضمنها الجزر لجسم الإنسان:

1-يحمي من السرطان

يعد الجزر مصدرًا مهمًا لمادة “فالكارينول” التي ينتجها للحماية من الفطريات، وأظهرت الدراسات أنَّ الجزر يخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة والثدي والقولون.

2- محاربة الشيخوخة

يعمل الجزر بسبب احتوائه على نسبة عالية من “بيتا كاروتين” كمستحضر مضاد للأكسدة يبطئ شيخوخة الخلايا.

3- يحسن حالة الجلد

إن نقص فيتامين А الذي يساعد تناول الجزر في إنتاجه داخل الجسم، يسبب جفاف الجلد والظهور المبكر للتجاعيد والبقع الصبغية، وبإمكان الجزر أنَّ يجعل البشرة ناعمة تعكس صحة الجسم.

4- يحسن المناعة

ينظم فيتامين А و”بيتا كاروتين” خلايا الجسم التي لها علاقة بجهاز المناعة، ويساعد بذلك الجزر، على الحماية من العدوى البكتيرية والفيروسية لأن له خصائص مضادة للالتهابات ويرفع مستوى الهيموجلوبين في الدم.

5- يسهم في تحسين صحة القلب والدماغ

يتميز الجزر باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يمنع ارتفاع ضغط الدم، أما فيتامين E الموجود فيه، فيزيد مستوى الأكسجين في الدم ويحسن الدورة الدموية في الدماغ ويمنع الإصابة بأمراض القلب.