أبرزها الحماية من السرطان.. 5 فوائد صحية لتناول الجزر

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن فوائد عديدة لتناول الجزر ، إلى جانب فائدة تقوية النظر.
و يُنصح خبراء التغذية والأطباء بإدراجه في النظام الغذائي اليومي خاصة في موسم البرد، ومن أهم الفوائد التي يضمنها الجزر لجسم الإنسان:
1-يحمي من السرطان
يعد الجزر مصدرًا مهمًا لمادة “فالكارينول” التي ينتجها للحماية من الفطريات، وأظهرت الدراسات أنَّ الجزر يخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة والثدي والقولون.
2- محاربة الشيخوخة
يعمل الجزر بسبب احتوائه على نسبة عالية من “بيتا كاروتين” كمستحضر مضاد للأكسدة يبطئ شيخوخة الخلايا.
3- يحسن حالة الجلد
إن نقص فيتامين А الذي يساعد تناول الجزر في إنتاجه داخل الجسم، يسبب جفاف الجلد والظهور المبكر للتجاعيد والبقع الصبغية، وبإمكان الجزر أنَّ يجعل البشرة ناعمة تعكس صحة الجسم.
4- يحسن المناعة
ينظم فيتامين А و”بيتا كاروتين” خلايا الجسم التي لها علاقة بجهاز المناعة، ويساعد بذلك الجزر، على الحماية من العدوى البكتيرية والفيروسية لأن له خصائص مضادة للالتهابات ويرفع مستوى الهيموجلوبين في الدم.
5- يسهم في تحسين صحة القلب والدماغ
يتميز الجزر باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يمنع ارتفاع ضغط الدم، أما فيتامين E الموجود فيه، فيزيد مستوى الأكسجين في الدم ويحسن الدورة الدموية في الدماغ ويمنع الإصابة بأمراض القلب.
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