لحصد ملايين المشاهدات.. مغامر أمريكي يقفز من حافة منطاد هواء على ارتفاع 6 آلاف قدم (فيديو) 

محررو المناطق

في مغامر مرعبة من تجاربه التي اعتاد عليها، خاض المغامر الأمريكي، فريدي تشيس تجربة جديدة بقفزة من منطاد هواء على ارتفاع 6 آلاف قدم، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعلق” تشيس، على مقطع فيديو يوثق فيه تجربة سقوطه من منطاد هواء ساخن نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”:”من الصعب شرح شعور لا يفهمه سوى أولئك الذين يخوضون مثل هذه المغامرة.. تشعر بالحرية المطلقة.. كنت هادئًا جدًا ومتحمسًا من الداخل فقط”، مضيفًا لا أستطيع تصديق مدى انتشار هذا الفيديو على نطاق واسع، وحصوله على أكثر من 400 مليون مشاهدة.

ويميل تشيس إلى القيام بجميع أنواع المغامرات، والتنزه، والتخييم، والخروج في رحلات برية، وزيارة بلدان جديدة.