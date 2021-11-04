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“متحدث الأرصاد” يكشف موعد دخول فصل الشتاء.. ويتوقع طقس الغد (فيديو)

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“متحدث الأرصاد” يكشف موعد دخول فصل الشتاء.. ويتوقع طقس الغد (فيديو)

“متحدث الأرصاد” يكشف موعد دخول فصل الشتاء.. ويتوقع طقس الغد (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1060499

كشف حسين القحطاني متحدث المركز الوطني للأرصاد، عن موعد دخول فصل الشتاء للمملكة.

وقال في مداخلة مع برنامج ” صباح السعودية ” إن بداية  فصل الشتاء أرصاديا في بداية الشهر المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة، أما فلكياً سندخل الشتاء يوم 21 الشهر المقبل.

 

وحول طقس الغد الجمعة، توقع القحطاني أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق شمال المنطقة الشرقية، القصيم، الرياض لتسجيل درجة حرارة صغرى 18-15 °م.

 

 

 

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