بعد نشره صور لركلة جزاء يوفنتوس.. مورينيو يشعل نار العداء مع السيدة العجوز مجددًا

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في محاولة منه لإشعال نيران العداء مرة أخرى مع نادي يوفنتوس، بعدما تم إخمادها لسنوات طويلة، قام البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، بنشر مجموعة من الصور لركلة جزاء السيدة العجوز، أمام زينيت سان بطرسبورغ في دوري أبطال أوروبا، وركلة روما أمام اليوفي في الدوري الإيطالي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وأظهرت الصور التي نشرها “مورينيو”، أن لاعبي الفريق المحتسب ضده الركلة دخلوا منطقة الجزاء قبل التنفيذ، معلقًا: “واحدة كان لا بد من إعادتها، والأخرى لا… خمن أي منهما”.

وكانت ركلة جزاء يوفنتوس أمام زينيت قد أعيدت بسبب دخول لاعبي الفريق الروسي للمنطقة قبل التنفيذ، بينما لم يتخذ القرار نفسه بشأن ركلة جزاء روما أمام السيدة العجوز.

ويتمتع المدرب السابق لإنتر ميلان بعلاقة صعبة مع مشجعي يوفنتوس منذ أن كان مدربا للـ”نيراتزوري”، وحتى عقب انتقاله إلى “أولد ترافورد” لقيادة مانشستر يونايتد.