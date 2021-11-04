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بعد إطلاق “إذن إصلاح المركبة”.. مصدر يوضح مصير من لا يملكون تأمينًا على مركباتهم

بعد إطلاق “إذن إصلاح المركبة”.. مصدر يوضح مصير من لا يملكون تأمينًا على مركباتهم
http://almnatiq.net/?p=1060522
محررو المناطق

كشف مصدر، عن مصير من لا يملكون تأمينًا على مركبتهم، في ظل إطلاق خدمة “إذن إصلاح المركبة” عبر “أبشر”، وهل يتطلب الأمر منهم مراجعة إدارات “المرور”.

وقال المصدر وفقاً لما أوردت “أخبار 24 “، إن خدمة “إذن إصلاح المركبة”، تساهم في عدم حاجة تلك الفئة لمراجعة الدوائر المرورية من أجل إنهاء إجراءات الحوادث.

وأضاف المصدر، أنه كان يتطلب في السابق الحضور إلى إدارات المرور بعد حجز موعد، أو من خلال منصة نجم للمركبات المؤمن عليها.

وأطلقت وزارة الداخلية مؤخرًا خدمة “إذن إصلاح المركبة” بمنصة “أبشر” في إطار التيسير على الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمة.

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