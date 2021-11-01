“الزكاة والضريبة” تكشف كمية السجائر المسموح للشخص بإدخالها للمملكة

محررو المناطق

أوضحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك”، اليوم الخميس، كمية السجائر التي يُسمح للشخص بإدخالها للمملكة.

وجاء توضيح الهيئة في ردها على أحد الأشخاص استفسر عن الكمية المسموح بإدخالها من السجائر مع الفرد عبر منافذ المملكة.

ولفتت الهيئة إلى أنه يُسمح باستيراد 200 سيجارة للفرد كحد أقصى، وفي حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح، حيث تُطبق الرسوم على كامل الكمية حينها بحد أقصى 2400 سيجارة كل ثلاثة أشهر.

ونوهت إلى أنه تفرض الرسوم الجمركية 100% على قيمة الإرسالية، وتضاف الضريبة الانتقائية 100% على المجموع، ثم تضاف ضريبة القيمة المضافة 15% على جميع ما سبق.