احدث الأخبار

الكشف عن تفاصيل سرقة 39 مليون ريال من أموال “الموارد البشرية” 
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف بقلوة يطلق معرض حملة “الخوارج شرار الخلق”
منطقة الباحة
 غياب نجم الفريق.. إعلان تشكيل الهلال في مواجهة ضمك
الرياضة
 ضبط 10 أشخاص لتورطهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص
أبرز المواد
 العدل تعلن عن إصدار أحكام قضائية لإنصاف 23 فتاة معضولة
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة” تكشف كمية السجائر المسموح للشخص بإدخالها للمملكة
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة تأثر الشيخ “الخثلان” أثناء قراءة حديث قدسي عن حب الله لعباده
أبرز المواد
 رئيس الحرمين يتفقد منظومة الخدمات في المسجد النبوي
محليات
 بعد إطلاق “إذن إصلاح المركبة”.. مصدر يوضح مصير من لا يملكون تأمينًا على مركباتهم
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 115 إرهابياً وتنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي بصرواح والجوف
أبرز المواد
 بعد نشره صور لركلة جزاء يوفنتوس.. مورينيو يشعل نار العداء مع السيدة العجوز مجددًا
الرياضة
 “متحدث الأرصاد” يكشف موعد دخول فصل الشتاء.. ويتوقع طقس الغد (فيديو)
أبرز المواد
الكشف عن تفاصيل سرقة 39 مليون ريال من أموال “الموارد البشرية” 

الكشف عن تفاصيل سرقة 39 مليون ريال من أموال “الموارد البشرية” 

أبرز المواد
الأمر بالمعروف بقلوة يطلق معرض حملة “الخوارج شرار الخلق”

الأمر بالمعروف بقلوة يطلق معرض حملة “الخوارج شرار الخلق”

منطقة الباحة
غياب نجم الفريق.. إعلان تشكيل الهلال في مواجهة ضمك

غياب نجم الفريق.. إعلان تشكيل الهلال في مواجهة ضمك

الرياضة
ضبط 10 أشخاص لتورطهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص

ضبط 10 أشخاص لتورطهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص

أبرز المواد

“الزكاة والضريبة” تكشف كمية السجائر المسموح للشخص بإدخالها للمملكة

“الزكاة والضريبة” تكشف كمية السجائر المسموح للشخص بإدخالها للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1060538
محررو المناطق

أوضحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك”، اليوم الخميس، كمية السجائر التي يُسمح للشخص بإدخالها للمملكة.

وجاء توضيح الهيئة في ردها على أحد الأشخاص استفسر عن الكمية المسموح بإدخالها من السجائر مع الفرد عبر منافذ المملكة.

ولفتت الهيئة إلى أنه يُسمح باستيراد 200 سيجارة للفرد كحد أقصى، وفي حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح، حيث تُطبق الرسوم على كامل الكمية حينها بحد أقصى 2400 سيجارة كل ثلاثة أشهر.

ونوهت إلى أنه تفرض الرسوم الجمركية 100% على قيمة الإرسالية، وتضاف الضريبة الانتقائية 100% على المجموع، ثم تضاف ضريبة القيمة المضافة 15% على جميع ما سبق.

روابط ذات صلة

مستشار ضريبي يكشف آلية التعديل لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة

مستشار ضريبي يكشف آلية التعديل لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة
هل سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة قريباً؟.. وزير المالية يوضح

هل سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة قريباً؟.. وزير المالية يوضح
“الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب

“الزكاة والضريبة” تحذر: التعامل مع حسابات “التصفير” يعرّض المكلف لعقوبات التهرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*