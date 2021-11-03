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ضبط 10 أشخاص لتورطهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص

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ضبط 10 أشخاص لتورطهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص

ضبط 10 أشخاص لتورطهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص
http://almnatiq.net/?p=1060546
محررو المناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 10 مُخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 13 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية والسورية والسودانية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي، الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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