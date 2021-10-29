“يفكر في الزواج”.. منصور الشراري أسمن رجل بالمملكة يكشف عن وزنه عقب “التكميم” (فيديو)

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قال “منصور الشراري”، الذي يُعالج من مرض السمنة المفرطة حيث بلغ وزنه 450 كجم، إنه عاد إلى أسرته بمحافظة “القريات” لمدة شهر، وسوف يعود مرة أخرى إلى المستشفى لمواصلة جلسات العلاج.

وأكد في لقاء مع “الإخبارية”، أن وزنه كان 450 كجم جرام وخسر نصف وزنه عقب عملية التكميم، حيث أصبح 225 كجم، ويتنفس بشكل أفضل مما كان عليه.

وحول التمارين التي كان يمارسها في المستشفى، أكد أنه كان يمارس العلاج الطبيعي، مثل المشي وتمارين في صالة التمارين الرياضية والنزول إلى المسبح.

وأشار إلى أنه يستطيع المشي لـ70 مترا، وحالته مستقرة، مؤكدا أنه يفكر بالزواج بعدما تغيرت حياته عقب فقدان الوزن.