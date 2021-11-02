الأمر بالمعروف بقلوة يطلق معرض حملة “الخوارج شرار الخلق”

المناطق ـ الباحة:

أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة، معرض “الخوارج شرار الخلق”، وذلك بالتعاون مع نادي قلوة الرياضي، في إطار التعاون التوعوي لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذا المعرض يهدف لتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، كما يهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج.

ولفت إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.