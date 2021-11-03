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غياب نجم الفريق.. إعلان تشكيل الهلال في مواجهة ضمك

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غياب نجم الفريق.. إعلان تشكيل الهلال في مواجهة ضمك

غياب نجم الفريق.. إعلان تشكيل الهلال في مواجهة ضمك
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محررو المناطق

كشف المدير الفني لفريق الهلال ليوناردو جارديم، عن تشكيل الفريق في مباراة ضمك اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمن تشكيل الهلال في المباراة، عبدالله المعيوف، ومحمد البريك، ومحمد جحفلي، وعلي آل بليهي، وناصر الدوسري، وكويلار ومحمد كنو، وسلمان الفرج، أندري كاريلو، وغوميز، وفييتو”.

وخلت قائمة الهلال في مواجهة ضمك من اسم اللاعب “سالم الدوسري”؛ جراء تعرضه لوعكة صحية، حسبما أعلن النادي.

ويخوض الهلال المباراة وهو في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يتصدر ضمك جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

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