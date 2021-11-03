بينها تلفظ إعلامي بعبارات نابية.. 6 تجاوزات تؤجج التعصب الرياضي وغرامات بـ 230 ألف ريال

محررو المناطق

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن رصدها 6 تجاوزات إعلامية تتعلق بالتعصب الرياضي، مشيرةً إلى أنها فرضت بشأنها غرامات وصلت إلى 230 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة، أن تلك المخالفات تضمنت التعدي على أحد اللاعبين بعبارات غير لائحة، وإطلاق تهم ضد نادٍ رياضي وسرد وقائع ليس لها صحة، والتعدي على لجان رسمية رياضية من خلال لقاء تلفزيوني.

وشملت المخالفات، عدم تدخل المذيع لمقاطعة ناشط رياضي لتحدثه بكلمات تثير التعصب الرياضي، ومخالفة إعلامي تلفظ بعبارات نابية عبر برنامج تلفزيوني رياضي.

ونوهت إلى أنها لن تتساهل بحق مخالفي نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.