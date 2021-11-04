التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال وضمك

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الهلال وضمك اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحاول الهلال إدراك أول أهدافه في المباراة لكن دفاع ضمك منعه من ذلك.

على الجانب الاخر، اعتمد هجوم ضمك على الهجمات المرتدة ونجح في إحراز هدف لكن تقنية “الفار” ألغته بسبب التسلل.

وتضمن تشكيل الهلال في المباراة، عبدالله المعيوف، ومحمد البريك، ومحمد جحفلي، وعلي آل بليهي، وناصر الدوسري، وكويلار ومحمد كنو، وسلمان الفرج، أندري كاريلو، وغوميز، وفييتو”.

وخلت قائمة الهلال في مواجهة ضمك من اللاعب “سالم الدوسري”؛ جراء تعرضه لوعكة صحية، حسبما أعلن النادي.

ويخوض الهلال المباراة وهو في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يتصدر ضمك جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.