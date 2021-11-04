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رسميا.. “أوبك بلس” تعلن تثبيت سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال ديسمبر

رسميا.. “أوبك بلس” تعلن تثبيت سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال ديسمبر
http://almnatiq.net/?p=1060612
المناطق ـ وكالات:

أعلنت مجموعة “أوبك بلس”، اليوم الخميس، الإبقاء على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح التحالف، أنه قرر إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج والتي تنص على زيادة بمقدار 400 ألف برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر.

ونوه إلى التزام دول التحالف بضمان سوق نفط مستقر ومتوازن وإمداد فعال وآمن للمستهلكين.

وعقد وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا وحلفاؤهما، اجتماعهم الـ22 عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الخميس.

وأبقت اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ”أوبك+” في اجتماعها الأخير، على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام والعام المقبل، مع نمو الطلب 5.7 مليون برميل يومياً في 2021، ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات “أوبك” في أحدث تقرير شهري لها.

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