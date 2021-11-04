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فتح الممر الصحي في ينبع.. و7 فئات ممنوعة منه

فتح الممر الصحي في ينبع.. و7 فئات ممنوعة منه
http://almnatiq.net/?p=1060617
المناطق ـ المدينة المنورة:

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة بقطاع التشغيل والصيانة، إطلاق “الممر الصحي” بحديقة الشباب بينبع الصناعية على مساحة إجمالية قدرها 112 مترًا مربعًا.

ويحتوي الممر الصحي على مسارات بثلاث أحجام مختلفة من الأحجار النهرية التي تم رصفها بعناية فائقة، حيث يساهم في تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويحسن الأداء الهضمي، ويقلل الصداع ويخفف التعب، ويساعد على الاسترخاء، ويقلل من اضطرابات النوم، ويخفف الاكتئاب والتوتر، ويحفز وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي والمركزي.

ويحظر استخدام الممر للأشخاص المصابين بـ ( الغدة الدرقية – الصرع – تقرحات القدم – السرطان – النقرس وغيرها من مشاكل الدورة الدموية وسيولة الدم – النساء الحوامل ) حفاظًا على سلامتهم.

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