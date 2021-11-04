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كاريلو يضع الهلال في المقدمة بمواجهة ضمك

كاريلو يضع الهلال في المقدمة بمواجهة ضمك
http://almnatiq.net/?p=1060621
محررو المناطق

نجح لاعب الهلال أندري كاريلو في تسجيل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 56 من عمر لقاء فريقه مع ضمك اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمن تشكيل الهلال في المباراة، عبدالله المعيوف، ومحمد البريك، ومحمد جحفلي، وعلي آل بليهي، وناصر الدوسري، وكويلار ومحمد كنو، وسلمان الفرج، أندري كاريلو، وغوميز، وفييتو”.

وخلت قائمة الهلال في مواجهة ضمك من اللاعب “سالم الدوسري”؛ جراء تعرضه لوعكة صحية، حسبما أعلن النادي.

ويخوض الهلال المباراة وهو في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يتصدر ضمك جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

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