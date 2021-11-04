لأول مرة منذ الجائحة.. “أوبك+” تعلن ارتفاع إنتاج المملكة لأكثر من 10 ملايين برميل يومياً

محررو المناطق

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، اليوم الخميس، عن ارتفاع متوقع لإنتاج المملكة، بحيث يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا لأول مرة منذ الجائحة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن إنتاج المملكة من النفط سيرتفع فوق 10 ملايين ب/ي، لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا في دول العالم.

وكانت المنظمة وحلفاؤها في إطار تحالف أوبك+ اجتماعا اليوم الخميس للبحث في حجم إنتاج النفط في ديسمبر، تحت ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطا لزيادة الإنتاج.

وعقد وزراء الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها في إطار اتفاق أوبك+ اجتماعهم عبر الفيديو.

وبعدما قفزت أسعار النفط اليوم بأكثر من 2.7%، قلصت مكاسبها إلى أقل من 2% بعد الإعلان عن نتائج الإجتماع، إذ وصل خام برنت إلى 83.33 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 1.6%، فيما بلغ ارتفاع الخام الأميركي 1.37% إلى 81.97 دولار للبرميل