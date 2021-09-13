مرشد تربوي يوضح أعراض تعرض الطفل للتحرش الجنسي (فيديو)

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كشف المرشد التربوي يوسف الدهمشي، عن أعراض تعرض الطفل للتحرش الجسدي.

وقال في لقاء مع برنامج” سيدتى” على “روتانا خليجية”، إن أبرز هذه الأعراض العزلة المفاجئة ، والخوف الغير مبرر ، حيث يكون الطفل خائف من كل شيء لا يستدعى الخوف مثل الظلام ، أو الذهاب في رحلات مع الأصدقاء.

وتابع أن من الأعراض أيضا رغبته في عدم النوم بمفرده، وضعف الثقة بالنفس حيث يكرر عبارة “لا استطيع .. أخاف” وهكذا.

ولفت إلى ظهور العنف ضد الألعاب والتي لم تكن ظاهرة لديه من قبل.