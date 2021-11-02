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المكتبة الطبية الرقمية بالطائف.. إنجاز تكنولوجي جديد لخدمة الممارسين الصحيين

المكتبة الطبية الرقمية بالطائف.. إنجاز تكنولوجي جديد لخدمة الممارسين الصحيين

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المكتبة الطبية الرقمية بالطائف.. إنجاز تكنولوجي جديد لخدمة الممارسين الصحيين

المكتبة الطبية الرقمية بالطائف.. إنجاز تكنولوجي جديد لخدمة الممارسين الصحيين
http://almnatiq.net/?p=1060632
محررو المناطق

دشن مدير برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور خالد عبدالله الشريف، المكتبة الطبية الرقمية على موقع UPTODATE بحضور مديرة إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الطائف ريهام العتيبي، وعدد من القيادات والمسؤولين بالصحة.

وأوضحت العتيبي أن الإنجاز الذي تحقق يلامس احتياج الممارس الصحي بمختلف المستويات من متدرب وأخصائي وطبيب، مشيرةً إلى سعيهم إلى تحقيق إنجازات أكبر وأكثر لخدمة الممارس الصحي، وتوفير كافة الاحتياجات العملية والعلمية في منصة واحدة يستطيع الوصول إليها بكل سهولة ويسر، مؤكدةً على سعيهم بالشؤون الأكاديمية إلى تطوير وتحسين إنتاجية العمل بصحة الطائف.

وأشارت العتيبي إلى أن موقع UPTODATE مصدر لدعم القرار الطبي القائم المبني على الدليل؛ حيث يقوم عليه متخصصون، ومن ثم يحظى بثقة الأطباء لاستخدامه كمرجع في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية؛ حيث يعتمد المحتوى السريري بالموقع المحدث على الأدلة، كما أنه يمنح الكادر الصحي قرارات سريعة وواثقة من خلال توصيات علاج متدرجة في 25 تخصصًا، وهناك أيضًا موضوعات تفاعلات الأدوية والعقاقير والآلات الحاسبة الطبية الشائعة الاستخدام، إضافة إلى احتواء الموقع على صور وفيديوهات عالية الجودة تبقي الممارس الصحي على اطلاع بكل جديد.

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