القبض على 8 مخالفين تورطوا بسرقة وتفكيك المركبات بالرياض

المناطق ـ الرياض:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها.

وأضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 8 مخالفين 7 منهم من الجنسية السودانية ومخالف من الجنسية المصرية.

ولفت إلى أن المتهمين ارتكبوا سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المُستعمل، مبينًا انه جرى استرداد 5 مركبات قبل شروعهم في تفكيكها، حيث جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.