احذر.. مشروبات شهيرة قد تصيبك بأمراض الشيخوخة المبكرة

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توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن المشروبات الغازية لا تؤدي إلى السمنة فقط وأمراض العظام، وإنما إلى الشيخوخة المبكرة أيضاً.

وأوضحت الدراسة، أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية باستمرار ظهرت لديهم أعراض الشيخوخة المبكرة،

وأكدت إحدى المشاركات بالعمل، أستاذة الطب النفسي إليسا إيبل، أن “المشروبات الغازية المحلاة لا تزيد من خطر الإصابة بالأمراض فحسب، بل تقصر العمر أيضا، وأنه تم الكشف عن هذا الارتباط لأول مرة”.

وأشارت إلى أنه على الرغم من مشاركة البالغين فقط في الدراسة، إلا أن النتائج يمكن أن تمتد لتشمل الأطفال.