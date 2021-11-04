بعد 18 شهراً من خفض الإنتاج خلال الجائحة.. المملكة تكسب الرهان بسوق البترول (فيديو)

محررو المناطق

استعرض فيديوجراف جديد، كسب المملكة الرهان في سوق النفط بعد مرور 18 شهرًا من خفض الإنتاج في فترة جائحة “كورونا”.

وبيّن الفيديوجراف الذي عرضته قناة “الإخبارية”، أبرز الأرقام التي حققتها المملكة في قطاع النفط مؤخرًا.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، اليوم الخميس، عن ارتفاع متوقع لإنتاج المملكة، بحيث يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا لأول مرة منذ الجائحة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن إنتاج المملكة من النفط سيرتفع فوق 10 ملايين ب/ي، لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا في دول العالم.

وكانت المنظمة وحلفاؤها في إطار تحالف أوبك+ اجتماعا اليوم الخميس للبحث في حجم إنتاج النفط في ديسمبر، تحت ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطا لزيادة الإنتاج.