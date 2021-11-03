أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم

المناطق- تبوك- علي العميري:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة السحلي في وفاة فقيدهم عبدالقادر بن عبدالسلام السحلي -رحمه الله-، أحد أعيان محافظة الوجه.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب نجل الفقيد زياد السحلي باسمه ونيابة عن كافة أسرتهم عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.