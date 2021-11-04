احدث الأخبار

“التنمية الاجتماعية” بحائل ينفذ خطة إخلاء حريق بالتعاون مع الدفاع المدني
منطقة حائل
 إطلاق سراح 4 وزراء بالحكومة السودانية
أبرز المواد
 شرطة نجران تطيح بموطن بعد ظهوره في فيديو متباهياً بإطلاق النار
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم
محليات
 بعد 18 شهراً من خفض الإنتاج خلال الجائحة.. المملكة تكسب الرهان بسوق البترول (فيديو)
أبرز المواد
 “الدفاع” توثق حضور نائب قائد القوات البرية حفل تخريج الدفعة 82 بكلية الملك عبدالعزيز الحربية (فيديو)
أبرز المواد
 رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يلتقي بأعضاء هيئة التدريس
منطقة الرياض
 بثنائية مُثيرة.. الهلال يُعطل مسيرة ضمك ويقفز للمركز الثالث (فيديو)
أبرز المواد
 المكتبة الطبية الرقمية بالطائف.. إنجاز تكنولوجي جديد لخدمة الممارسين الصحيين
المناطق
 احذر.. مشروبات شهيرة قد تصيبك بأمراض الشيخوخة المبكرة
أبرز المواد
 مرشد تربوي يوضح أعراض تعرض الطفل للتحرش الجنسي (فيديو)
أبرز المواد
 القبض على 8 مخالفين تورطوا بسرقة وتفكيك المركبات بالرياض
أبرز المواد
“التنمية الاجتماعية” بحائل ينفذ خطة إخلاء حريق بالتعاون مع الدفاع المدني

“التنمية الاجتماعية” بحائل ينفذ خطة إخلاء حريق بالتعاون مع الدفاع المدني

منطقة حائل
إطلاق سراح 4 وزراء بالحكومة السودانية

إطلاق سراح 4 وزراء بالحكومة السودانية

أبرز المواد
شرطة نجران تطيح بموطن بعد ظهوره في فيديو متباهياً بإطلاق النار

شرطة نجران تطيح بموطن بعد ظهوره في فيديو متباهياً بإطلاق النار

أبرز المواد
أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم

أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم

محليات

“التنمية الاجتماعية” بحائل ينفذ خطة إخلاء حريق بالتعاون مع الدفاع المدني

“التنمية الاجتماعية” بحائل ينفذ خطة إخلاء حريق بالتعاون مع الدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=1060695
حائل - مشعل المري
نُفذ صباح اليوم الخميس ٢٩ربيع الاول ١٤٤٣هـ وبإشراف مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل الإستاذ فهدالراضي، ( خطة إخلاء و فرضية حريق) داخل أروقة المركز، بمتابعة وتوجيه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح بن محمد العياد.
وشملت الخطة جميع منسوبي المركز بهدف تعليم وتدريب الموظفين على الاستجابة للمخاطر ومعرفة مسالك الخروج في الحالات القصوى، إضافةً إلى معرفة نقاط التجمع وإخلاء المكاتب عند حدوث طارئ لا سمح الله.
وتأتي خطة الإخلاء التي نفّذتها إدارة الدفاع المدني بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بفرع الوزارة لضمان تنفيذ عملية إخلاء منظمة وكاملة للمبنى عند حدوث حالة طوارئ، أو سماع صوت إنذار الحريق، وقد تم تشكيل لجان من العاملين واختيار أعضاء المجموعات العامة لتنفيذ الأعمال اللازمة لمواجهة أي حدث طارئ، حيث تعتبر السلامة في مكان العمل مسألة ذات أهمية حيوية في بناء منظمة حكومية تتسم بالفعالية والإنتاجية والقدرة التشغيلية.

وقد استغرقت مدة الإخلاء فترة  قصيرة حققت من خلالها أهم معايير الأمن والسلامة داخل مقر مركز التنمية في حال حدوث أي طارئ وتدريب الموظفين على خطط الإخلاء في حال حدوث حادثة لا قدر الله.

روابط ذات صلة

“التنمية الاجتماعية” بحائل يعقد اجتماعًا مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتحفيظ القرآن

“التنمية الاجتماعية” بحائل يعقد اجتماعًا مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتحفيظ القرآن
 أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة كورونا المستجد

 أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة كورونا المستجد
أمير حائل يستقبل رئيس جمعية الروضة الخيرية والقائمين على تنظيم مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة

أمير حائل يستقبل رئيس جمعية الروضة الخيرية والقائمين على تنظيم مهرجان التمور الأول بمدينة الروضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*