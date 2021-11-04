“التنمية الاجتماعية” بحائل ينفذ خطة إخلاء حريق بالتعاون مع الدفاع المدني

حائل - مشعل المري

نُفذ صباح اليوم الخميس ٢٩ربيع الاول ١٤٤٣هـ وبإشراف مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل الإستاذ فهدالراضي، ( خطة إخلاء و فرضية حريق) داخل أروقة المركز، بمتابعة وتوجيه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح بن محمد العياد.

وشملت الخطة جميع منسوبي المركز بهدف تعليم وتدريب الموظفين على الاستجابة للمخاطر ومعرفة مسالك الخروج في الحالات القصوى، إضافةً إلى معرفة نقاط التجمع وإخلاء المكاتب عند حدوث طارئ لا سمح الله.

وتأتي خطة الإخلاء التي نفّذتها إدارة الدفاع المدني بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بفرع الوزارة لضمان تنفيذ عملية إخلاء منظمة وكاملة للمبنى عند حدوث حالة طوارئ، أو سماع صوت إنذار الحريق، وقد تم تشكيل لجان من العاملين واختيار أعضاء المجموعات العامة لتنفيذ الأعمال اللازمة لمواجهة أي حدث طارئ، حيث تعتبر السلامة في مكان العمل مسألة ذات أهمية حيوية في بناء منظمة حكومية تتسم بالفعالية والإنتاجية والقدرة التشغيلية.

وقد استغرقت مدة الإخلاء فترة قصيرة حققت من خلالها أهم معايير الأمن والسلامة داخل مقر مركز التنمية في حال حدوث أي طارئ وتدريب الموظفين على خطط الإخلاء في حال حدوث حادثة لا قدر الله.