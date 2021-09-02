طبيب جلدية يكشف فوائد فيتامين سي للبشرة.. ويحذر من معلومة خاطئة (فيديو)

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قال ‏د.محمد الشايع، طبيب الجلدية والتجميل، إن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول استخدام فيتامين سي على البشرة.

وأضاف الشايع، خلال مقابلة مع برنامج “سيدتي”، اليوم الخميس، أنه من الشائع أن فيتامين سي يستخدم بالليل فقط، ولا يستخدم بالنهار، إلا أن الأصح استخدامه في الصباح.

وتابع: “استخدامه في الصباح يجعله يعمل كطبقة وقاية للبشرة، بالإضافة إلى فوائد الفيتامين في التقشير”.