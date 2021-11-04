“العنزي” يرد على الانتقادات الموجهة له بسبب “منع الزوج لزوجته من قيادة السيارة” (فيديو)

محررو المناطق

رد المحامي فايز العنزي، على الانتقادات التي طالته بعد تصريحاته عن أحقية الزوج في منع زوجته من قيادة السيارة.

وقال العنزي، خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، الخميس، إن تصريحاته كانت في إطار حالة وليس بشكل مطلق ونهائي.

ولفت إلى أن تصريحه كان تعقيبًا على سؤال ورد له من أحد المواطنين يطلب رأيه في الحكم في خروج زوجته بالسيارة وتسببها في أضرار من حوادث ومخالفات، في حين أنه يوفر لها سبل الراحلة وكل شيء تريده.

ونوه إلى أنه في حالة توفير الرجل المواصلات لزوجته وقام بواجباته، يحق له حينها منع زوجته من القيادة دفعًا للضرر، وقيادة المرأة السيارة دون إذن زوجها يعد نشوزًا وعصيانًا.