برعاية أمير حائل.. “المطيري” يفتتح مهرجان العسل الأول في المنطقة

المناطق- واس

افتتح وكيل إماره منطقة حائل للشئون التنموية صالح المطيري، مهرجان العسل الأول بمنطقه حائل، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، وإشراف وتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة في المنطقة، في قاعة التاج للاحتفالات، وذلك بحضور مدير عام فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بحائل الدكتور فهد الحسني وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة في منطقة حائل الدكتور فهد معيض الحسني، في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل الافتتاح، أن إقامة هذا المهرجان الأول للعسل يهدف بشكل مباشر لمساعدة النحالين على تسويق منتجاتهم وزيادة فرص استثمار النحالين في المنطقة في منتجات العسل ويضمن لهم المردود المالي الجيد، وكذلك تنظيم البيئة الداعمة لهم والمنتجين المحليين مشيراً أن المهرجان سيساهم في تطوير تربية النحل وصناعة العسل والصناعات التحويلية بالمنطقة والتي تعتبر من الميز النسبية للمنطقة.

وأضاف أن المهرجان يحظى بدعم من سمو أمير منطقة حائل الموجه والداعم الأول لإقامة المهرجان وبمتابعة وزير البيئة والمياة والزراعة، مما سيكون له مساهمة وبدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل الذي يعد ميزة نسبية للمنطقة ويصبح محركاً مهما لتطوير صناعة النحل في المملكة وحائل، لتنمية القطاع الزراعي بالمنطقة.

من جهته قدم المهندس فواز الرشيدي كلمة تحدث فيها عن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير تربية النحل وانتاج العسل بالمنطقة .

ويشتمل مهرجان العسل الأول الذي يستمر لمدة سبعة أيام على 33 ركناً خصصت لعرض أنواعاً مختلفة من العسل السائل وعسل الشمع الذي تتميز به المنطقة، يشارك فيها عدداً من النحالين في منطقة حائل، كما يشتمل على عدداً من الفعاليات المصاحبه مثل مسرح للطفل ورسم وفعاليات عديدة للاطفال وعرض لمنتجات النحل كصمغ النحل (البروبوليس)، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، والغذاء الملكي.