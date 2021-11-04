بثلاثية في شباك الفتح.. الاتحاد يعود لصدارة الدوري (فيديو)

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محررو المناطق

فاز فريق الاتحاد على نظيره الفتح، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف الاتحاد، البرازيلي رومارينهو “هدفين” في الدقيقتين 35 عن طريق ركلة جزاء والدقيقة 70، وكورنادو في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وحصل مدافع نادي الاتحاد زياد الصحفي خلال اللقاء على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 77 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وارتفع رصيد نادي الاتحاد إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب دوري المحترفين، كما توقف رصيد الفتح عند النقطة 12 في المركز العاشر.

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