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بعد إعلانها من “هيئة تقويم التعليم”.. تعرف على ضوابط الرخص المهنية للوظائف

بعد إعلانها من “هيئة تقويم التعليم”.. تعرف على ضوابط الرخص المهنية للوظائف

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بعد إعلانها من “هيئة تقويم التعليم”.. تعرف على ضوابط الرخص المهنية للوظائف

بعد إعلانها من “هيئة تقويم التعليم”.. تعرف على ضوابط الرخص المهنية للوظائف
http://almnatiq.net/?p=1060744
محررو المناطق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، عن إجراء تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

وقالت الهيئة، إن الضوابط سيتم تطبيقها فقط على المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص داخل المملكة.

ونشرت الهيئة التعديلات بموقعها، وتضمنت تعديلاً على شروط الحصول على الرخصة المهنية وهي أنه لا بد من الحصول على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق ما هو محدد في اللائحة، وتوفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى، كما أنه لا بد عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، ألا يكون قد مضى أكثر من اثني عشر شهراً على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث “الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي”.

وتشمل التعديلات أنه يحق لمجتازي اختباري كفايات المعلمين العام والتخصصي الاستفادة منهما أو أحدهما في إصدار الرخصة المهنية بحد أقصى نهاية عام 2023م، كما يمنح الحاصلون على الرخصة المهنية قبل اعتماد هذه الضوابط سنة إضافية لصلاحية الرخصة الصادرة لهم، إضافة إلى أنه يمكن تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية.

وفيما يخص تجديد الرخصة، تم التعديل عليها بأنه يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الاخيرة من مدة صلاحيتها، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة، حيث كانت في السابق أنه عند تجديدها لا بد من تقديم طلب التجديد قبل عام من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وتقديم طلب الحصول على رخصة معلم متقدم أو خبير قبل عام من المدة المحددة للرتبة المهنية في لائحة الوظائف التعليمية.

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