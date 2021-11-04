محامٍ: حالة واحدة يحق فيها للزوج منع زوجته من قيادة السيارة (فيديو)

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كشف المحامي فايز العنزي، عن الحالة التي يحق فيها للزوج منع زوجته من قيادة السيارة.

وأوضح العنزي، خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يممكن للزوج منع زوجته من قيادة السيارة في حالة واحدة.

ولفت إلى أن تلك الحالة تكون بتوفير المواصلات لها خلال توجهها إلى المستشفى أو العمل وغيره، دفعًا للضرر، مبينًا أن قيادة المرأة للسيارة دون إذن زوجها يعد نشوزًا وعصيانًا.