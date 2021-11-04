بعد ترويعه الآمنين.. قرار عاجل من النيابة العامة بحق مطلق النار في نجران

محررو المناطق

باشرت النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيق مع مطلق النار في مكان عام بمنطقة نجران، وقيامه بتوثيق هذه الممارسات المجرّمة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح مصدر مسؤول، بأنه طبقاً لأحكام نظام جرائم المعلوماتية ونظام الأسلحة والذخائر، أصدرت النيابة العامة في هذا الشأن أمراً يقضي باستمرار توقيف المتهم استناداً للمادتين (١١٢، ١١٤)، من النظام؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وفقا لصحيفة “سبق”.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ، لما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر وترويع الآمنين.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة وطمأنينة المجتمع، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.

وكانت شرطة منطقة نجران، قد ألقت لقبض على مواطن لاتهامه بإطلاق نار بشكل عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران المقدم عبدالله العشوي، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن لإطلاقه النار والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.