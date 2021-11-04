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شاهد.. صدارة الدوري تشعل احتفالات جماهير الاتحاد

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سادت حالة من الفرحة العارمة بين جماهير نادي الاتحاد، في أعقاب فوزه على الفتح وتصدره لترتيب دوري المحترفين، حيث أقام المشجعون احتفالات ضخمة عقب المباراة.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة احتفالات متواصلةٌ لجماهير الاتحاد، بعد تربعه على عرش الدوري في بعد الفوز على الفتح.

وفاز فريق الاتحاد على فريق الفتح بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول من المباراة تقدم الاتحاد بهدفين دون مقابل، وفي الشوط الثاني أحرز الاتحاد هدف ثالث لينتهي اللقاء بفوزه بثلاثية على نظيره الفتح.

يذكر أن الاتحاد سيواجه الطائي يوم السبت الموافق 27 نوفمبر، في حين سيواجه الفتح فريق الطائي يوم السبت المواقف 20 نوفمبر الجاري.

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