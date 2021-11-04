احدث الأخبار

واشنطن توافق على بيع منظومة صواريخ “جو-جو” متقدمة للمملكة
أبرز المواد
 البرهان يتعهد لـ”بلينكن” بالمحافظة على المسار الديمقراطي في السودان
أبرز المواد
 مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري على طريق سريع بمحايل عسير
أبرز المواد
 هل تسقط حقوق المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها؟ .. محامي يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 الحجز عبر “أبشر”.. “المرور” يعلن استئناف مزاد اللوحات المميزة للمركبات
أبرز المواد
 شاهد.. صدارة الدوري تشعل احتفالات جماهير الاتحاد
أبرز المواد
 يخفّض فرص الوفاة للنصف.. بريطانيا توافق على أول عقار لعلاج “كورونا”
أبرز المواد
 بعد ترويعه الآمنين.. قرار عاجل من النيابة العامة بحق مطلق النار في نجران
أبرز المواد
 محامٍ: حالة واحدة يحق فيها للزوج منع زوجته من قيادة السيارة (فيديو)
أبرز المواد
 بعد إعلانها من “هيئة تقويم التعليم”.. تعرف على تعديلات ضوابط الرخص المهنية للوظائف
أبرز المواد
 بثلاثية في شباك الفتح.. الاتحاد يعود لصدارة الدوري (فيديو)
أبرز المواد
 استدعاء شخصين ظهرا في فيديو متداول أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدة
أبرز المواد
واشنطن توافق على بيع منظومة صواريخ “جو-جو” متقدمة للمملكة

واشنطن توافق على بيع منظومة صواريخ “جو-جو” متقدمة للمملكة

أبرز المواد
البرهان يتعهد لـ”بلينكن” بالمحافظة على المسار الديمقراطي في السودان

البرهان يتعهد لـ”بلينكن” بالمحافظة على المسار الديمقراطي في السودان

أبرز المواد
مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري على طريق سريع بمحايل عسير

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري على طريق سريع بمحايل عسير

أبرز المواد
هل تسقط حقوق المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها؟ .. محامي يجيب (فيديو)

هل تسقط حقوق المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها؟ .. محامي يجيب (فيديو)

أبرز المواد

هل تسقط حقوق المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها؟ .. محامي يجيب (فيديو)

هل تسقط حقوق المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها؟ .. محامي يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1060785
محررو المناطق

قال المحامي فايز العنزي، إن حقوق المرأة تسقط من على عاتق زوجها إذا خرجت دون إذن منه.

وأضاف العنزي، خلال حديثه لقناة روتانا خليجية، اليوم الخميس، أن خروج المرأة المتكرر خلال اليوم بشكل يوقع ضرر على زوجها ويؤثر على استقرار أسرتها، يُسقط حقوقها.

وتابع المحامي : “إذا خرجت الزوجة دون إذن زوجها تسقط جميع الحقوق الشرعية التي فرصتها الشريعة، فهي تعتبر ناشز، وهناك تعميم بذلك”.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*