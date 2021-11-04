هل تسقط حقوق المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها؟ .. محامي يجيب (فيديو)

محررو المناطق

قال المحامي فايز العنزي، إن حقوق المرأة تسقط من على عاتق زوجها إذا خرجت دون إذن منه.

وأضاف العنزي، خلال حديثه لقناة روتانا خليجية، اليوم الخميس، أن خروج المرأة المتكرر خلال اليوم بشكل يوقع ضرر على زوجها ويؤثر على استقرار أسرتها، يُسقط حقوقها.

وتابع المحامي : “إذا خرجت الزوجة دون إذن زوجها تسقط جميع الحقوق الشرعية التي فرصتها الشريعة، فهي تعتبر ناشز، وهناك تعميم بذلك”.