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البرهان يتعهد لـ”بلينكن” بالمحافظة على المسار الديمقراطي في السودان

البرهان يتعهد لـ”بلينكن” بالمحافظة على المسار الديمقراطي في السودان
http://almnatiq.net/?p=1060794
المناطق- وكالات:

تعهد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن السودان.

وتلقى البرهان، مساء اليوم إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تناولت المهاتفة تطورات الأوضاع في السودان.

وبحسب بيان صادر غن الجيش السوداني أكد البرهان ان “أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الإنتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة”.

واضاف البيان: “وتعهد البرهان خلال المكالمة بالإلتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة”.

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