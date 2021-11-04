طقس المملكة اليوم.. ضباب وسحب رعدية على هذه المناطق

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http://almnatiq.net/?p=1060816
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، متوقعًا سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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