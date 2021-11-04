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تعليم ينبع ينفذ لقاء تعريفيًا بإجراءات تقييم السلامة في المباني المدرسية

تعليم ينبع ينفذ لقاء تعريفيًا بإجراءات تقييم السلامة في المباني المدرسية
http://almnatiq.net/?p=1060820
المناطق ـ واس:

نفذت إدارة تعليم ينبع أمس عبر برنامج زووم، لقاء تعريفيا بإجراءات تنفيذ الزيارات الميدانية لتقييم السلامة في جميع المباني المدرسية، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركا من منسوبي إدارة الأمن والسلامة ومديري ومديرات المدارس ومشرفي ومشرفات السلامة بمدارس التعليم بمحافظة ينبع.

وذكرت مساعدة إدارة الأمن والسلامة بتعليم ينبع رافعة الغامدي، أن اللقاء التعريفي يأتي ضمن خطة تنفيذ الزيارات الميدانية التي اعتمدتها وزارة التعليم مؤخرًا؛ لتقييم واقع السلامة في المباني التعليمية ومتابعتها للتشخيص والوقوف على المشكلات، وتقديم الحلول في كافة الإدارات التعليمية، وتشكيل اللجان الفرعية لمتابعة سير العمل الميداني.

وتناولت “الغامدي” عبر عرض مرئي التعريف بمهام اللجان وتحديد المهام لفرق العمل، والإجراءات المتخذة لتنفيذ الزيارات والهدف منها، وتوضيح بنود استمارة تقييم المباني المدرسية، مؤكدة دور إدارات المدارس في التعاون لإتمام العمل وتسهيل مهام اللجان أثناء الزيارات الميدانية، والإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين.

الجدير بالذكر أن إدارة التعليم بالمحافظة، شرعت في تشكيل وتحديد مهام اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وجدولة خطة تنفيذ الزيارات الميدانية للفرق المتخصصة في السلامة والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها يوم الأحد القادم الموافق ١٤٤٣/٤/٢هـ وتستمر لمدة أربعة أسابيع؛ للوقوف على المباني المدرسية، وتقييم مستوى السلامة بها، وحصر وتحليل جميع المخاطر إن وجدت وتحديد آلية تلافيها، ورفع استمارة التقييم للمباني المدرسية بشكل دوري للجنة الفرعية بإدارة التعليم، وإدخال بيانات الاستمارة إلكترونيًا على النظام المعتمد من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية.

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