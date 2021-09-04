وفد من البنك الأهلي بحائل ينظم زيارة للمسنين بدار الرعاية الاجتماعية

المناطق - حائل:

نظم وفد من البنك الأهلي بحائل زيارة لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل وذلك ضمن المبادرات الإنسانية والاجتماعية المتعددة.

وكان في استقبالهم مشرف القسم والمدير المناوب تركي بن بندر الجعد وعدد من المشرفين والعاملين بالدار.

وتخللت الزيارة جولة تعريفية اطلع فيها الوفد على أنشطة وفعاليات الدار والخدمات التي تقدمها لكبار السن.

كما التقى الوفد بعد ذلك بنزلاء الدار من المسنين واطمئنوا عليهم، في محاولة للتخفيف من وحدتهم ورسم البهجة على محياهم، من خلال توفير جو عائلي للنزلاء وتقديم الهدايا لهم مما كان له أكبر الأثر في ظهور ملامح الفرح والبهجة على وجوههم .

وأوضح مدير الدار الأستاذ حمود الهـديرس أن الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة من قبل سعاده مدير عام فرع الوزاره الأستاذ فريح العياد، كان له الدور الأمثل في وصول الدار الى مراحل متقدمه في تقديم الرعايه المتكامله للنزلاء في جميع المجالات وكذلك الرعايه النهاريه للمستفيدين من العلاج الطبيعي.

وأشار الى أن مثل هذه الزيارات والمبادرات من شأنها ترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي والتطوعي تجاه هذه الفئة الغالية من المجتمع، وتأكيد دور الشراكة المجتمعية وتغير نمط روتين الدار واندماج الأباء بالمجتمع والترويح عنهم مقدما شكره للبنك الأهلي على هذه المبادرة المباركة.