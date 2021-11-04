“الزعاق” يوضح العلاقة بين شهر ربيع الآخر وتحسن الأحوال الجوية وموعد الشتاء الفعلي (فيديو)

محررو المناطق:

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن شهر ربيع الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية وهي سنة قمرية تعتمد في شهورها على رؤية الهلال، موضحًا سمي ربيعًا لأنه يقع في فصل الخريف فكان العرب القدماء يسمون الخريف ربيعًا والربيع صيفًا والصيف قيظًا.

وأضاف خالد الزعاق، من خلال فيديو نشر عبر الحساب الرسمي لـ “العربية برامج” على “تويتر”، أن الشهور العربية القديمة تتواءم مع مسمياتها ربيع أول ربيع ثاني للدلالة على الخريف، و جماد أول جماد ثاني دلالة على الشتاء، ورمضان من رمض الأرض أي شدة الحرارة.

واستكمل “الزعاق”، أن شهر ربيع الآخر لهذه السنة يعتبر ألطف وأجمل أيام السنة الهجرية لأنه داخل فيه موسم الوسم فأوله معتدل وفي منتصفه تهب علينا رياح تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا أنها لا تدوم طويلًا ويعود الاعتدال كرة ثانية، وفي نهايته تدخل علينا مربعانية الشتاء.

وفي ختام حديثه قال، إن جمادى الأول وجمادى الثاني ورجب هذا هو الشتاء الفعلي وفي السنة الثانية من الهجرة زيدت صلاة العصر ركعتين في هذا الشهر وخلال هذا الشهر سيكون الوقت الأبكر لدخول وقت صلاة العصر على البلدان العربية.