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تمثل خطرًا على الصحة.. 6 أطعمة لا يجب شرائها من عروض التخفيضات
عروض التخفيضات
http://almnatiq.net/?p=1060868
المناطق - وكالات:

حذر خبراء تغذية من شراء بعض الأطعمة في عروض التخفيضات، مشيرين إلى أنه في الغالب تم وضع هذه الأنواع في عروض التوفير لأنها قريبة من انتهاء صلاحيتها الأمر الذي يشكل خطرًا على الصحة.

وقالت خبيرة التغذية والتسوق ماريا مارلو، إنه “في بعض الأحيان يمكن أن يكون ذلك خطرًا صحيًا كبيرًا”.

وأكدت أن بعض الأطعمة، مثل الأطعمة المجمدة، عادة ما تكون موفرة عن الشراء، ولكن قد ترغب في التفكير مليًا في غيرها حيث من المحتمل أن تنتهي صلاحيتها قريبًا جدًا، أو حتى في اليوم الذي اشتريتها فيه”.

وبجسب تقرير لموقع “Eat This Not That” يوجد مجموعة من الأطعمة يجب عدم شرائها في العروض الترويجية/ التخفيضات، أو على الأقل التأكد من صلاحيتها، وجودتها.

الفواكه والخضروات المقطعة مسبقًا

ينصح بالابتعاد عن هذه الفاكهة والخضروات عندما تكون معروضة للبيع في التخفيضات، فمن المحتمل أن تكون في طريقها للتف، وتوشك صلاحيتها على الانتهاء.

اللحوم

في اللحوم تحديدا يحب أن تكون الجودة أهم شيئا، لذلك لا تخاطر أبدا في شراء اللحوم في عروض التخفيضات لأنك في الغالب ستخشر أكثر مما ستوفر.

الزبادي

واحد من أسرع الأطعمة التي تفسد، لذلك سيكون عليك التعامل بحذر كبير عندما تجده بخصم كبير على أرفف متجر البقالة.

الخبز

عليك التأكد من تاريخ انتاج الخبز المدون على العبوة، حاول أن تشتري الخبز الجديد نسبيا قبل أن تذهب إلى البيت. فقد تلاحظ نمو العفن في وقت أسرع قليلاً مما تريد.

الألبان

إذا كنت تستخدم الكثير من الحليب، فعليك التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة قبل شرائها بسعر مخفض.

البيض

رغم أن البيض من السلع الأساسية الرخيصة نسبيًا، ويمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة، لكن إذا وجدتها بسعر مخفض للغاية، عليك التفكير جيدا، فقد يكون هناك مشكلة ما تنتظرك فور عودتك إلى البيت.

 

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