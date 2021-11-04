احدث الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 تمثل خطرًا على الصحة.. 6 أطعمة لا يجب شرائها من عروض التخفيضات
أبرز المواد
 يستحيل عودته مرة أخرى.. متخصصة تكشف أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 غرامة تصل لـ10 آلاف ريال.. الأمن العام يوضح عقوبة أداء العمرة ودخول الحرم بدون تصريح 
أبرز المواد
 لمخالفة قرارات التوطين.. إغلاق منشأه لبيع الذهب وضبط مخالفتين بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 “الزعاق” يوضح العلاقة بين شهر ربيع الآخر وتحسن الأحوال الجوية وموعد الشتاء الفعلي (فيديو)
أجواء المناطق
 وفد من البنك الأهلي بحائل ينظم زيارة للمسنين بدار الرعاية الاجتماعية
منطقة حائل
 أمير الرياض بالنيابة يتلقى التعازي من وزيري الداخلية والخارجية بالإمارات
منطقة الرياض
 وفاة شابين وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بمحايل عسير (صور)
أبرز المواد
 تعليم ينبع ينفذ لقاء تعريفيًا بإجراءات تقييم السلامة في المباني المدرسية
محليات
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. ضباب وسحب رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

أبرز المواد
تمثل خطرًا على الصحة.. 6 أطعمة لا يجب شرائها من عروض التخفيضات

تمثل خطرًا على الصحة.. 6 أطعمة لا يجب شرائها من عروض التخفيضات

أبرز المواد
يستحيل عودته مرة أخرى.. متخصصة تكشف أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة بكورونا

يستحيل عودته مرة أخرى.. متخصصة تكشف أسباب تساقط الشعر بعد الإصابة بكورونا

أبرز المواد
غرامة تصل لـ10 آلاف ريال.. الأمن العام يوضح عقوبة أداء العمرة ودخول الحرم بدون تصريح 

غرامة تصل لـ10 آلاف ريال.. الأمن العام يوضح عقوبة أداء العمرة ودخول الحرم بدون تصريح 

أبرز المواد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة
http://almnatiq.net/?p=1060875
محررو المناطق

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة 5 \ 11- 2021 عدة مباريات حافلة بالندية والإثارة، ضمن الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري المحترفين.

ومن المنتظر أن تقام اليوم الجمعة مباراتين في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين على أن تستكمل مباريات الجولة الأيام المقبلة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين:

الشباب ضد النصر

يواجه فريق الشباب النصر في تمام الساعة  5:50 مساءً، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، وتبث المباراة عبر قناة SSC ومنصة شاهد الإلكترونية، حيث يريد العالمي تعويض التعادل الذي تعثر فيه أمام الفيحاء في الجولة الماضية.

الفيحاء يواجه الحزم

بينما يلتقي فريق الفيحاء صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة مع نظيره الحزم الذي يمتلك 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

يُقام اللقاء في تمام الساعة  5:55 على أرضيةملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويذاع اللقاء عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (ssc5) اتش دي، قناة سبورت 360عربية على يوتيوب.

 

روابط ذات صلة

شاهد.. صدارة الدوري تشعل احتفالات جماهير الاتحاد

شاهد.. صدارة الدوري تشعل احتفالات جماهير الاتحاد
الرائد يكتسح الطائي برباعية نظيفة في دوري المحترفين

الرائد يكتسح الطائي برباعية نظيفة في دوري المحترفين
“المسابقات” تعدل موعد مباراة الشباب والنصر.. والعالمي يكشف حقيقة تأجيل لقاء الفيحاء

“المسابقات” تعدل موعد مباراة الشباب والنصر.. والعالمي يكشف حقيقة تأجيل لقاء الفيحاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*