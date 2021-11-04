مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين.. والقنوات الناقلة

محررو المناطق

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة 5 \ 11- 2021 عدة مباريات حافلة بالندية والإثارة، ضمن الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري المحترفين.

ومن المنتظر أن تقام اليوم الجمعة مباراتين في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين على أن تستكمل مباريات الجولة الأيام المقبلة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين:

الشباب ضد النصر

يواجه فريق الشباب النصر في تمام الساعة 5:50 مساءً، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، وتبث المباراة عبر قناة SSC ومنصة شاهد الإلكترونية، حيث يريد العالمي تعويض التعادل الذي تعثر فيه أمام الفيحاء في الجولة الماضية.

الفيحاء يواجه الحزم

بينما يلتقي فريق الفيحاء صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة مع نظيره الحزم الذي يمتلك 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:55 على أرضيةملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويذاع اللقاء عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (ssc5) اتش دي، قناة سبورت 360عربية على يوتيوب.