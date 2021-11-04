بعد نزول وزنه من 450 إلى 225 كيلو.. منصور الشراري يروي معاناته مع السمنة المفرطة (فيديو)

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تحدث المواطن منصور الشراري عن رحلة معاناته مع السمنة المفرطة وذلك بعد نزول وزنه من 450 إلى 225 كيلو جرام قائلًا: “الحمد لله والشكر لله ، كانت مأساة بمعنى الكلمة وكنت لا أستطيع التحرك لدرجة أنني كنت أزحف على الأرض”.

وأضاف منصور الشراري خلال لقائه مع قناة الإخبارية، إن حياته تغيرت بشكل كبير بعد نزول وزنه وإجرائه عملية جراحية له بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود، موجهًا الشكر للفريق الطبي برئاسة الدكتور عبدالله الضحيان، جامعة الملك سعود.

وكانت قد أشعلت قصة منصور الشراري الذي يعاني من سمنة مفرطة مواقع التواصل بالمملكة.