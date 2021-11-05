هل تجب صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة؟ الخثلان يجيب (فيديو)

محررو المناطق:

قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان إن المسلم لا تلزمه صلاة الجمعة إذا كان خارج المدينة على بعد أكثر من 5 كيلومترات، وينطبق على هذا أيضًا من يخرجون في نزهة للبر.

وأضاف الخثلان في مقطع فيديو نشره حساب مؤسسة منارات الهدى على موقع “تويتر” أن صلاة الجمعة ستكون واجبة إذا كان المسلم في البر، ويبعد عن المدينة أقل من 5 كيلومترات.

وأشار إلى أنه إذا كان المسلم على بعد أكثر من 5 كيلومترات من المدينة فعليه أن يصلي الظهر 4 ركعات بشرط ألا يصبح ذلك عادة يفعلها كل أسبوع.