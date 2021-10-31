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إطلاق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية في العالم

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إطلاق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية في العالم

إطلاق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية في العالم
أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية
http://almnatiq.net/?p=1060889
المناطق - وكالات:

أعلنت شركة “لافو” الأسترالية عن إطلاق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية في العالم، في محاولة لجعل النقل لمسافات طويلة أمرًا ممكنًا.

تتطلب دراجة “لافو” حوالي عشر دقائق فقط للشحن، وتعمل لمسافة تبلغ حوالي 150 كيلومترًا قبل إعادة الشحن.

ووفقًا للشركة لا تحتاج الدراجة الحديثة لبطاريات ثقيلة أو لإحراق الوقود وحدوث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وصُممت لتساعد العالم للوصول إلى مجتمع خالٍ من الانبعاثات، حسبما ذكر موقع “yankodesign”.

يتم تجهيز الدراجة بخزانات هيدروجين صغيرة تعمل على تشغيل الدراجة بطاقة نظيفة 100%.

يحول نظام تخزين الطاقة الخاص بالدراجة الكهرباء من الألواح الشمسية باستخدام محلل كهربي يقسم الماء إلى مكونات الهيدروجين والأكسجين، وينقلها إلى نظام تخزين طويل الأمد.

 

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