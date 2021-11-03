بعد فترات من انقراضها.. “الحياة الفطرية”: مشاهدة أعداد كبيرة من المها العربي وظبي الريم بالطرق قريبًا

محررو المناطق:

قال أحمد البوق المستشار في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، أنه تم إطلاق أعداد كبيرة من المها العربي وظبي الريم في مناطق المملكة، بحيث يمكن مشاهدتها حتى في الطرق خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد فترات من انقراضها في كل المناطق الطبيعية.

وأضاف “البوق” في تصريحات مُتلفزة، إن تلك الخطة تشمل أعداداً كبيرة أيضاً من ظباء الإدمي والوعول الجبلية بعد إعادة توطينها في المناطق الطبيعية التي انقرضت منها سواء شمال المملكة ووسطها وجنوبها.

فيديو | “الحياة الفطرية”: قريباً سيشاهد الناس في #المملكة المها العربي وظبي الريم بأعداد كبيرة في الطرقات مع لوحات تحذيرية في مناطق عبورها #الراصد pic.twitter.com/IWifeBn5zU — الراصد (@alraasd) November 4, 2021

وأوضح أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووضع لوحات تحذيرية لمناطق عبور المها العربي وغيره من الحياة الفطرية، كما تم إطلاق العام الماضي في 15 موقع بالمملكة أكثر من 680 كائن فطري، وأننا نستهدف هذا العام أكثر من هذا العدد.