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بعد فترات من انقراضها.. “الحياة الفطرية”: مشاهدة أعداد كبيرة من المها العربي وظبي الريم بالطرق قريبًا

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بعد فترات من انقراضها.. “الحياة الفطرية”: مشاهدة أعداد كبيرة من المها العربي وظبي الريم بالطرق قريبًا

بعد فترات من انقراضها.. “الحياة الفطرية”: مشاهدة أعداد كبيرة من المها العربي وظبي الريم بالطرق قريبًا
http://almnatiq.net/?p=1060893
محررو المناطق:

قال  أحمد البوق المستشار في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، أنه تم إطلاق أعداد كبيرة من المها العربي وظبي الريم في مناطق المملكة، بحيث يمكن مشاهدتها حتى في الطرق خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد فترات من انقراضها في كل المناطق الطبيعية.

وأضاف “البوق” في تصريحات مُتلفزة، إن تلك الخطة تشمل أعداداً كبيرة أيضاً من ظباء الإدمي والوعول الجبلية بعد إعادة توطينها في المناطق الطبيعية التي انقرضت منها سواء شمال المملكة ووسطها وجنوبها.

وأوضح أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووضع لوحات تحذيرية لمناطق عبور المها العربي وغيره من الحياة الفطرية، كما تم إطلاق العام الماضي في 15 موقع بالمملكة أكثر من 680 كائن فطري، وأننا نستهدف هذا العام أكثر من هذا العدد.

 

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