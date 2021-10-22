أبرزها الموت المفاجئ.. 3 كوارث يسببها ارتفاع الكولسترول في الدم

المناطق - وكالات:

كشفت تقارير حديثة أن ارتفاع الكولسترول في الدم قد يسبب كوارث للإنسان، خصوصًا للأشخاص الذين يبلغون الـ50 عامًا فيما فوق، حيث قد يصل بهم الأمر للموت المفاجئ.

وقالت إيمي جودسون، مؤلفة كتاب “The Sports Nutrition P إن الإنسان الذي يعاني من ارتفاع نسب الكوليسترول في الدم، يعاني بمرور الوقت، من “زيادة تراكم اللويحات في الشرايين بسبب نسب الكوليسترول المرتفعة، مما قد يحد من تدفق الدم إلى الدماغ والقلب، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية”، وذلك بحسب ما نشر في مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية.

وأضافت مؤلفة كتاب “The Sports Nutrition P أن هذا التراكم (للويحات الدموية) بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية”.

وتنصح جودسون الاشخاص بضرورة التحقق من نسب الكوليسترول في الجسم بشكل دائم لتجنب حدوث هذه المشكلات الخطيرة، خصوصا للأشخاص فوق سن الـ٥٠ عاما.