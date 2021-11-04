صعود مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 189,19 ريال 

محررو المناطق:

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 في المملكة بشكل مفاجئ خلال التعاملات الصباحية لليوم التالي التوالي، وبالتوازي مع صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 216,21 ريال (57,64 دولار)، بينما سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 189,19 ريال (50,44 دولار)، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 162,16 ريال (43,23 دولار)، وبلغ أيضًا جرام الذهب عيار 14 نحو 126,12 ريال (33,62 دولار)

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب نحو 6724 ريالا (1793 دولارا)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 1514 ريالا (403,49 دولار).

وكانت قد ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن وجد المستثمرون عزاء في خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبدء تقليص تحفيظه دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.